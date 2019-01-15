جونيور دوترا متفائل

تعاقدت شركة النصر لكرة القدم، مع البرازيلي جونيور دوترا، ( 30 عاماً) مُعاراً من فريق كورنثيانز البرازيلي لمدة 6 أشهر، وسيرتدي اللاعب القميص رقم 23، وأبدى اللعب تفاؤله باللعب للنصر

وسبق لجونيور دوترا اللعب لعدة أندية، منها كاشيما الياباني، ولوكرين البلجيكي، وفاسكو دي غاما البرازيلي، وكان يلعب في صفوف فلومينسي بنظام الإعارة، من كورنثيانز قبل توقيعه للنصر.

وبدأ دوترا مشواره الاحترافي في نادي سانتو أندريه البرازيلي في موسم 2008-2009، قبل الانتقال إلى الدوري الياباني، ليلعب في نادي كيوتو سانغا من 2010 إلى 2012، وظهر معه في 56 مباراة، سجل فيها 11 هدفاً، ثم لعب لكاشيما في 2012-2013، وظهر معه في 27 مباراة، سجل فيها 8 أهداف، قبل أن ينتقل للدوري البلجيكي مع فريق لوكرين، الذي لعب له من 2013 إلى 2015، وظهر معه في 63 مباراة، وسجل 11 هدفاً، وعاد من جديد إلى الدوري البرازيلي، من بوابة فاسكو دي غاما، ومنه إلى أفاي ثم إلى كورنثيانز، الفريق الذي أعاره إلى فلومينسي ومنه إلى النصر.