التشيلي فرنانديز يكمل عقد أجانب النصر

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أكمل نادي النصر عقد اللاعبين الأجانب الأربعة، بضم التشيلي روني فرنانديز، أمس، بنظام الإعارة من الفيحاء السعودي لمدة 5 أشهر في ثاني صفقات «الميركاتو الشتوي»، بعد تعاقده مع البرازيلي جونيور دوترا، وفي المقابل أعلن النصر رسمياً استغناءه عن خدمات الثلاثي المكون من الفرنسي كاباي والبرازيلي روزا ومواطنه غابرييل مثلما أشارت «البيان الرياضي» في وقت سابق.

وبالصفقة الجديدة أصبح الرباعي الأجنبي للنصر في المرحلة الثانية من الموسم يضم اللبناني جوان العمري، العائد من فترة إعارة من نادي ساغان توسو الياباني، والبرازيلي دوترا، المعار من كورنثيانز البرازيلي لمدة 6 أشهر، والتشيلي فيرنانديز والإسباني نيغريدو اللاعب الوحيد الذي فرض نفسه بالدور الأول. ووجه النصر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الشكر لنادي الفيحاء على موافقته على إعارة فرنانديز.

حضر توقيع العقد طارق الجناحي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، الدكتور حمد الفلاسي، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة، ومحمد الدهش، عضو مجلس إدارة نادي الفيحاء والمشرف العام على فريق الكرة.