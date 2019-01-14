الوحدة إلى معسكر البحرين اليوم

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

تغادر في التاسعة والربع صباح اليوم، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة متوجهة إلى العاصمة البحرينية المنامة لخوض معسكر إعدادي قصير استعداداً للنصف الثاني من الموسم، ويستمر المعسكر حتى 22 الجاري، وحدد الجهاز الفني بقيادة الهولندي هينك تين كات إقامة 3 مباريات ودية في المنامة من أجل تجهيز اللاعبين والاطمئنان على جميع عناصر الفريق قبل استئناف مباريات دوري الخليج العربي والتي يستهلها الوحدة بلقاء اتحاد كلباء يوم 5 فبراير المقبل في الجولة الرابعة عشرة من الدوري، ويلعب «العنابي» مع الحد البحريني 15 الجاري، ويواجه المحرق البحريني 18 الجاري، على أن يختتم ودياته بلقاء المنامة يوم 21 الجاري.

ويصطحب الجهاز الفني جميع لاعبي الفريق في المعسكر باستثناء الدوليين إسماعيل مطر ومحمد الشامسي المتواجدين مع المنتخب الوطني المشارك في نهائيات كأس الأمم الآسيوية، بينما يتواجد خلال المعسكر الرباعي الأجنبي الأرجنتيني سيباستيان تيغالي والمغربي مراد باتنا والبرازيلي ليوناردو والذي عاد من بلاده الثلاثاء الماضي بعد إنهاء بعض المتعلقات الشخصية به عقب حصوله على إجازة قصيرة، بالإضافة إلى الكوري الجنوبي شانغ وو رم، فيما يتواجد مع الفريق في المعسكر البلجيكي دانيلو كامبوس والذي لا يزال يخضع للتقييم والاختبار تحت إشراف تين كات قبل اتخاذ القرار النهائي بالاستقرار على قيده في قائمة الفريق في الانتقالات الشتوية الحالية من عدمه رغم أن المؤشرات تشير إلى رضاء المدير الفني على استمرار الرباعي الأجنبي المتواجد منذ بداية الموسم.