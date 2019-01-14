الرحالة كوزمين يقترب من العودة إلى الهلال السعودي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يقترب المدرب الروماني أولاريو كوزمين، الملقب بـ«الرحالة» من العودة إلى قيادة الهلال السعودي خلال الفترة المقبلة من الموسم الحالي، بعد سنوات من رحيل المدرب عن قلعة «الزعيم» السعودي، ليحل بديلاً للمدرب للبرتغالي الحالي خيسوس.

أشارت صحيفة رومانية، إلى وجود مفاوضات في مراحلها النهائية بين الهلال وكوزمين، الذي يعمل حالياً في الدوري الصيني، بعد رحيله عن تدريب شباب الأهلي منتصف الموسم الماضي.

وسبق أن حقق كوزمين مع الهلال، والذي قدمه إلى عالمنا العربي في الفترة من 2007 إلى 2009، لقب الدوري السعودي ولقبين في كأس ولي العهد مرتين، إلى جانب قيادة المنتخب السعودي في نهائيات كأس آسيا 2015 في أستراليا، وتدريب العين من 2011 إلى 2013، وحقق معهم لقبين في الدوري، ولقباً في كأس المحترفين.

تولى كوزمين مسؤولية القيادة الفنية لشباب الأهلي، وحقق ثلاثية تاريخية في موسمه الأول، عندما حصد معه دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي، وكأس السوبر موسم 2013-2014، ثم أضاف بعدها 3 ألقاب تضمنت الدوري وكأس المحترفين وكأس السوبر، ووصل مع الفريق إلى نهائي دوري أبطال آسيا عام 2015، وخسر أمام غوانزهو ايفرغراند الصيني، ليحل وصيفاً.

لقب

لعل اللقب الوحيد الذي ظل صامداً أمام كوزمين في رحلته مع ناديي العين وشباب الأهلي، هو الفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، رغم وصوله أكثر من مرة إلى المباراة النهائية للبطولة الغالية، إلا أنه دائماً ما كان يخسر النهائي، ليودع الإمارات دون الفوز بلقبها الغالي على قلوب الجميع.

انتقل كوزمين منتصف الموسم الماضي، إلى قيادة جيانغسو الصيني، بديلاً للإيطالي فابيو كابيلو، ونجح في منافسة الكبار في الدوري الصيني القوي، ولكنه لم يستطع تحقيق أي ألقاب، وهو الأمر الذي يكرهه المدرب الروماني، ليبدأ بالتفكير نحو العودة إلى الدوري السعودي، واستعادة ذكرياته الجميلة مع الخلال وجماهيره العاشقة لأسطورة التدريب الروماني في منطقة الخليج.