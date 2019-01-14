شباب الأهلي يلتقي دبا الحصن ودياً الخميس

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يخوض فريق الكرة بنادي شباب الأهلي، أولى مبارياته الودية يوم الخميس المقبل، أمام دبا الحصن، أحد أندية دوري الدرجة الأولى، بملعبه باستاد مكتوم، ضمن تحضيراته لاستئناف مشواره في المسابقات المحلية، بلقاء مستضيفه الجزيرة يوم 4 فبراير المقبل، في دوري الخليج العربي لكرة القدم، عقب نهاية كأس آسيا الحالية في الإمارات، في الأول من الشهر نفسه.

في الوقت الذي تواصل فيه إدارة نادي شباب الأهلي، البحث عن مباريات ودية أخرى للفريق، خلال فترة التوقف الحالية، والتي يسعى «فرسان دبي» للاستفادة منها قدر الإمكان، وأنهى الفريق يوم الخميس الماضي، معسكراً مغلقاً لمدة أسبوع بفندق موفنبيك، القريب من فرع النادي في الممزر، وذلك بعد حصول اللاعبين على فترة راحة سلبية لمدة أسبوع، عقب نهاية مبارياتهم المحلية في النصف الأول من الموسم الحالي، بالفوز على الجزيرة 4-2، والتأهل إلى الدور قبل النهائي من كأس الخليج العربي.

تدريبات

أجرى شباب الأهلي تدريباته خلال فترة التوقف، على ملعبه باستاد آل مكتوم، لظروف إجراء أعمال صيانة لملعب النادي فرع العوير، وانشغال استاد راشد وملاعبه الفرعية باستضافة مباريات وتدريبات عدد من المنتخبات الآسيوية التي تخوض مبارياتها في دبي.

ومن المنتظر أن ينقل شباب الأهلي، تدريباته إلى استاد راشد، عقب تسلم الملعب من الاتحاد الآسيوي للكرة، بعد يوم 25 يناير الجاري، وسيخوض الفريق أولى مبارياته على هذا الملعب، أمام ضيفه عجمان، في الجولة الخامسة عشر من الدوري، إذا لم يكن هناك صيانة ضرورية مطلوبة بعد استلام الملعب.

تشهد تدريبات شباب الأهلي الحالية، حالة معنوية عالية من جميع اللاعبين، بعد ما تداركوا البداية السيئة في النصف الأول من الموسم، وتمكنوا من استعادة الثقة والنتائج الإيجابية، ليحتل الفريق المركز الرابع في ترتيب دوري الخليج العربي برصيد 25 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الشارقة المتصدر، كما تأهل الفريق إلى دور الثمانية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، والدور نصف النهائي لكأس الخليج العربي.

تركيز

وركز الجهاز الفني لشباب الأهلي بقيادة الأرجنتيني أروابارينا، في بداية تجمع الفريق الحالية،على الجانب البدني، لاستعادة اللاعبين لياقتهم ، كما بدا الفريق الأسبوع الحالي، التدريبات الفنية والتكتيكية، مع انتظام جميع اللاعبين في المران.

رعاية

يعقد مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي الشباب، مؤتمراً صحافياً في الحادية عشرة من صباح اليوم الاثنين، في مقر قاعة اجتماعات أكاديمية شركة شباب الأهلي فرع النهدة، للإعلان عن الشركة الراعية لفرق قطاع الألعاب الرياضية.