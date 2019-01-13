شراكة بين الألعاب العالمية «أبوظبي 2019» و«المحترفين»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أبرمت اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية «أبوظبي 2019»، اتفاقية شراكة استراتيجية مع لجنة دوري المحترفين، ليصبح الأخير شريكاً إعلامياً رسمياً للحدث المرتقب، الذي ينطلق مارس المقبل،وتضمنت الاتفاقية، قيام لجنة المحترفين بعرض مقتطفات من الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية على الشاشات العملاقة داخل الملاعب، كما تعزز التواصل التفاعلي بين موظفي دوري المحترفين والمتطوعين والرياضيين المشاركين في الألعاب العالمية،

وأكد خلفان المزروعي، المدير العام للجنة المنظمة للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية: تتمثل رسالتنا في نشر مبادئ الأولمبياد الخاص، من التكاتف والتضامن والتسامح، وقال: شراكتنا مع لجنة المحترفين، تسهم في تعزيز خطتنا الاستراتيجية الخاصة برفع الوعي بحركة الأولمبياد الخاص ورسالته السامية. وأكد وليد الحوسني، المدير التنفيذي للجنة المحترفين، أن الاتفاقية تدعم الحدث العالمي والإنساني.