محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس دبي الرياضي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء «رعاه الله»، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم 5 لعام 2019 بتشكيل مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وعضوية المهندس مطر محمد الطاير نائباً للرئيس، اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، د. عبدالله محمد الكرم، علي محمد بو جسيم، سعيد محمد حارب، أحمد محمد الشعفار، محمد علي الكمالي، موزة سعيد المري، مريم أحمد الحمادي، لمياء عبدالعزيز خان.