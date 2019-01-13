إغلاق ملف «الجزيرة» وبشير سعيد بالتراضي

المصدر: دبي- العوضي النمر

أغلق نادي الجزيرة، ملف قضيته مع لاعبه السابق بشير سعيد، وتم التوصل إلى حل ودي مرضٍ للطرفين، وقال بشير سعيد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: انتهت قضيتي مع الجزيرة بتسوية ودية مرضية لكل الأطراف، ولا يوجد خاسر في القضية، ووجّه بشير الشكر إلى محاميه هاني عبده، ووكيله تامر مجاهد، وكانت قضية اللاعب شغلت الشارع الرياضي خلال السنوات الثلاث الماضية، وكانت البداية بتصريحات أدلى بها اللاعب انتقد فيها معسكر الفريق الخارجي، وتم إيقافه ورفع اللاعب قضية يطالب بمستحقاته، للحصول على مخالصة والانتقال لنادٍ آخر، إلا أن إدارة الجزيرة رفعت قضية طالبت بشطبه.