«الصقور» يضم التونسي خليفة

المصدر: تونس - صالح قادري

أكد جلال القادري مدرب فريق الكرة بنادي الإمارات لـ «البيان الرياضي»، أن فريقه سيتعاقد مع الهداف التونسي صابر خليفة الذي كان يلعب للكويت الكويتي، ووصل خليفة أمس إلى دبي لتوقيع العقد للعب لـ «الصقور» حتى نهاية الموسم. وكان متوقعاً عودة صابر خليفة إلى فريقه النادي الأفريقي إلا أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بحرمان الأفريقي من الانتدابات جعله يحول وجهته إلى نادي الإمارات الذي كان تقدم له بعرض في 2017.

وشارك صابر خليفة مع المنتخب التونسي في مونديال روسيا، وسبق له اللعب لأندية حمام الانف والترجي والأفريقي ومرسيليا.