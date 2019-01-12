محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة "مجلس دبي الرياضي"

المصدر: البيان الالكتروني

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي .

ويضم المجلس في عضويته كلاً من: مطر محمـد الطايـر، نائباً للرئيس، وقائد عام شرطـة دبي، ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

كما يضم مجلس دبي الرياضي في عضويته كلاً من: علي محمـد بوجسيــم، وسعيــد محمـد حـارب، وأحمـــد محمد الشعفـــار، ومحمـد علي الكمالي، وموزة سعيد المري، ومريـم أحمد الحمادي، ولمياء عبد العزيز خان، وذلك لمُدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.