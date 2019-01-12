الظفرة يغازل هداف الدوري السعودي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

في إطار تحركات نادي الظفرة لتدعيم صفوفه في فترة الميركاتو الشتوى يقوم النادي بمفاوضات مع نادي الفيحاء السعودي للحصول على خدمات مهاجمه التشيلي روني فرنانديز الحائز على لقب هداف الدوري السعودي الموسم الماضي، عن طريق الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي. وذكرت المصادر أن إدارة الظفرة طلبت اللاعب رسمياً بترشيح من المدرب الصربي رازوفيتش الذي كان يشرف على تدريب الفيصلي السعودي،الموسم الماضي، وكانت إدارة نادي الفيحاء مددت أول من أمس تعاقدها مع المهاجم التشيلي، الذي سجل 3 أهداف فقط في الموسم الحالي، حتى يوليو 2021، ويتيح التمديد للنادي إمكانية إعارته أو بيع عقده.

من ناحية أخرى أصبح عبد الله الرفاعي قريباً من الاستمرار مع الظفرة بعد موافقة نادي الوحدة على مواصلته مشواره مع الفريق حتى نهاية فترة الإعارة في مايو المقبل. وعلى صعيد المباريات الودية يلتقي الظفرة على ملعبه مساء الثلاثاء المقبل مع ضيفه بني ياس في مواجهة ودية استعداداً للدور الثاني من الموسم. ويحل بعدها الفريق ضيفاً على الوصل في تجربة ودية ثانية.