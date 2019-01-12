ثلاثية للعروبة في مرمى دبا الفجيرة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

فاز فريق العروبة على دبا الفجيرة 3 - 1 ودياً في المباراة التي أقيمت أول من أمس بملعب النواخذة في دبا الفجيرة وسجل أهداف العروبة كل من مانع النقبي بهدفين وأحمد المطوع، وأشاد خليفة راشد الملاحي رئيس اللجنة الرياضية بنادي العروبة بالتجربة الودية منوهاً إلى أن التونسي غازي الغرايري مدرب العروبة استفاد من تجربة دبا الودية بإشراكه أكبر عدد من اللاعبين حتى يكونوا في فورمة المباريات وكشف عن إقامة مباراة ودية أمام الفجيرة 15 الجاري تليها مباراة 18 منه مع فريق لم تتحدد هويته ويختتم الفريق ودياته يوم 24 الجاري أمام الإمارات.

من ناحية أخرى يلتقي الفجيرة 17 الجاري مع دبا الحصن بملعب الفجيرة فيما يلاقي خورفكان 24 الجاري. وتأتي المباريات في إطار استعدادات الفرق في فترة التوقف.