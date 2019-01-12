شراكة بين الشارقة وأياكس أمستردام

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

اعتمد مجلس إدارة نادي الشارقة برئاسة سالم عبيد الشامسي خلال اجتماعه الأول في العام الجاري إقامة معسكر لإعداد الفريق الأول لكرة القدم تمهيداً للاستحقاقات المقبلة، وتمت الموافقة على عقد شراكة ثنائية مع نادي أياكس أمستردام قطاع المراحل السنية لكرة القدم بناء على العرض المقدم من النادي الهولندي واطلع المجلس على الإنجازات الرياضية والمشاركات التي خاضتها فرق النادي خلال 2018 وما حققته إدارات النادي، وتم بحث الآليات الرامية لتنفيذ الأهداف المدرجة في استراتيجية 2019، وأكد الشامسي أهمية مضاعفة الجهود وتعزيز التعاون المشترك لتحقيق نتائج مثمرة في نهاية الموسم الرياضي 2018- 2019 والوصول إلى منصات التتويج في كل الرياضات والمشاركات والبطولات.