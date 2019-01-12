50 لاعباً في مهرجان التسامح بدبا الحصن

المصدر: دبا الحصن - البيان الرياضي

نظم نادي دبا الحصن المهرجان الأول للتسامح تحت عنوان «العب وسامح» شارك فيه 50 لاعباً من مدرسة كرة القدم وفريق تحت 12 سنة، إلى جانب الجهازين الفني والإداري، بدأ المهرجان بتقديم ورشة عن التسامح من خلال عرض وشرح لفيديوهات مختلفة توضح معاني التسامح داخل وخارج المستطيل الأخضر ثم أقيمت عدد من المباريات بين اللاعبين. قام راشد الخالدي المدير المالي، نائب رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية وعبيد المرزوقي مشرف الألعاب الجماعية بتكريم اللاعبين المشاركين في المهرجان.