«الأولمبي» يهزم البحرين ودياً

فاز منتخبنا الأولمبي على شقيقه البحريني 2 -1، في المباراة الودية الأولى بمعسكره الخارجي في المنامة ضمن المحطة الثالثة من محطات إعداده للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، التي تنطلق مارس المقبل، وقد سجل هدفي منتخبنا الوطني، أحمد فوزي ومحمد شاكر.

ويلعب منتخبنا والبحرين الاثنين المقبل، وتضم قائمة منتخبنا في المعسكر 25 لاعباً هم: ماجد المحرزي «كلباء»، خالد البلوشي، أحمد يسلم «بني ياس»، محمد العطاس، زايد بريك، أحمد فوزي، عبد الرحمن العامري «الجزيرة»، راشد سالم «حتا»، عادل موسى «دبا»، علي عيد «دينامو زغرب»، ماجد سرور، عبدالله المازمي «الشارقة»، إسماعيل خميس، خلفان النوبي «شباب الأهلي»، محمد شاكر «عجمان»، خليفة مبارك «الفجيرة»، سعيد إبراهيم، جاسم البلوشي، محمد الجسمي «النصر»، محمد الحمادي، أحمد المحرزي، طحنون الزعابي «الوحدة»، عبدالله علي، علي صالح، سهيل عبدالله «الوصل». المنامة - البيان الرياضي