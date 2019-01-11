الوصل يستضيف هيبرنيان الإسكتلندي ودياً الليلة

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل، نظيره هيبرنيان الإسكتلندي، في الخامسة من مساء اليوم، على ملعب الفهود بزعبيل، في أولى تجاربه الودية، استثماراً لفترة التوقف الحالية لدوري الخليج العربي، وتنفيذاً لرغبة المدرب الروماني الجديد ريجيكامب، الذي وضع برنامجاً لوديات الوصل في الفترة المقبلة، حيث يخوض «الإمبراطور» 3 مباريات ودية، يستهلها بمواجهة هيبرنيان الإسكتلندي اليوم، ثم يستضيف الظفرة 20 من الشهر نفسه، وآستانا الكازاخستاني 24 منه، في ختام تجاربه الودية.

ويسعى ريجيكامب إلى استثمار المباراة، في الاطلاع عن قرب على مستوى اللاعبين، حيث سيشرك أكبر عدد من العناصر في اللقاء، بالإضافة إلى تجربة بعض الخطط التكتيكية، التي درب عليها اللاعبين في الفترة الماضية.

ترتيب

ويقوم الوصل حالياً بإعادة ترتيب أوراقه، قبل انطلاقة الدور الثاني للدوري، في محاولة لتصحيح الأوضاع، والخروج من المركز المتأخر الذي يحتله الوصل حالياً، بتراجعه للمركز الحادي عشر في سلم الترتيب، برصيد 11 نقطة فقط، وبفارق نقطتين عن الإمارات، الذي يحتل المركز الثالث عشر، و7 نقاط عن دبا، الذي يحتل المركز الأخير.

ويأمل الجهاز في تدعيم الفريق ببعض العناصر، بعودة المصابين، أو التعاقد مع عناصر جديدة لصفوف الفريق.

وخضع لاعبو الوصل لتدريبات مكثفة صباحية ومسائية، منذ قدوم المدرب ريجيكامب، واستلامه مهمة الوصل رسمياً 6 الجاري، حيث بدأ اللاعبون تجمعاً داخلياً، بينما عاد الأجانب في الثامن من يناير الجاري، للالتحاق بتدريبات الفريق، بعد انتهاء فترة الإجازات.

وكان نادي الوصل أعلن الأحد الماضي، تعاقده مع الروماني ريجيكامب، لتولى المهمة الفنية في الوصل.