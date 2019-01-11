الوحدة يلعب مع الحد والمحرق والمنامة في معسكر البحرين

المصدر: أبوظبي- محمد صادق

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة خوض 3 مباريات ودية خلال المعسكر الإعدادي القصير، الذي يقيمه في البحرين في الفترة من 14 وحتى 22 الجاري استعداداً للدور الثاني من دوري الخليج العربي لكرة القدم، ويلعب الوحدة مباراته الودية الأولى في المعسكر مع الحد البحريني 15 الجاري، ويواجه المحرق البحريني يوم 18، ومع المنامة 21 الجاري.

تقييم

ومن المنتظر أن يغادر مع بعثة الفريق إلى البحرين البلجيكي دانيلو سوزا كامبوس، والذي يشارك في تدريبات «العنابي» منذ فترة بعد التعاقد معه من قبل إدارة النادي، وشارك في شوط واحد من مباراة الوحدة واليابان، سوف يستغل تين كات المعسكر البحريني من أجل تقييم اللاعب، الذي لا يزال يخضع للاختبار ومنحه الفرصة كاملة قبل اتخاذ القرار النهائي بقيده في قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية أو صرف النظر عنه.

تعود بعثة الوحدة إلى أبوظبي يوم 22 الجاري عقب انتهاء المعسكر على أن يستكمل الفريق تدريباته بملاعب أكاديمية كرة القدم بالشهامة وحتى موعد انطلاق الدور الثاني من دوري الخليج العربي، إذ يلتقي الوحدة فريق اتحاد كلباء 5 فبراير المقبل ضمن الجولة 13 من الدوري.

وكان «العنابي» واصل تدريباته تحت قيادة الهولندي هينك تين كات بمشاركة جميع اللاعبين بعد عودة العناصر التي كان منحها الجهاز الفني إجازة قصيرة، وخاضت مباراة ودية أمام المنتخب الياباني يوم السبت الماضي، وانتهت لمصلحة اليابان بثلاثية نظيفة.