اتحاد جدة يتعاقد مع بريجوفيتش

رحبت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم باللاعب الجديد ألكساندر بريجوفيتش، من خلال مقطع فيديو نشره المركز الإعلامي، عبر موقع التدوينات الصغيرة تويتر، يظهر فيه اللاعب وهو يقول: «دعني أسمعك».

وظفرت إدارة الاتحاد بخدمات الصربي بريجوفيتش لمدة أربعة مواسم بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية حالياً. ونشر الاتحاد بياناً عبر موقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت «تويتر» يوضح فيه عملية إتمام الصفقة، حيث ذكر: «مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة لؤي الناظر، يتعاقد مع الصربي الكساندر بريجوفيتش بعدما اجتاز الكشف الطبي، الذي وقع عليه في مدينة دبي الإماراتية». كما أضاف البيان: «سينضم اللاعب لكتيبة النمور لمدة 4 مواسم قادماً من باوك اليوناني». الرياض - (د ب أ)