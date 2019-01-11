مجلس أمناء جائزة «الإبداع»: التسامح محور الدورة الـ 11

المصدر: دبي - البيان الرياضي

رفع مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدعمه غير المحدود ورعايته للقطاع الرياضي عموماً وللجائزة، واستقبال سموه للفائزين في الدورة العاشرة للجائزة وكلمات سموه التي خاطب بها الفائزين، مشيداً بجهودهم ومحفزاً لهم على مواصلة التميز والإبداع والإنجاز في العمل الرياضي.

رعاية ودعم

كما رفع مجلس الأمناء أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي راعي الجائزة، وإلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة، على الرعاية والدعم والتوجيهات السديدة التي وضعت الجائزة في صدارة الجوائز الرياضية، وساهمت في تحقيق أهدافها لتطوير القطاع الرياضي في دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي والعالم، وترسيخ نهج الإبداع والتميز في العمل الرياضي. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس في ختام أعمال الدورة العاشرة للجائزة، برئاسة مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس مجلس أمناء الجائزة، وحضور خالد علي بن زايد نائب رئيس مجلس الأمناء، وأعضاء المجلس: د. خليفة الشعالي، مصطفى العرفاوي، أحمد مساعد العصيمي، منى بوسمرة، وموزة المري أمين عام الجائزة، وناصر أمان آل رحمة مدير الجائزة.

محور التنافس

وتم في الاجتماع اعتماد محور التنافس للدورة الحادية عشرة للجائزة، ليكون مخصصاً للمبادرات التي تعزز قيم التسامح والسلام والتعايش من خلال الرياضة، وذلك سيراً على نهج الدولة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون عام 2019 هو عام التسامح. كما تم اعتماد الخطة التشغيلية للدورة المقبلة وخطط عمل اللجان الدائمة في الجائزة وهي: اللجنة الفنية، لجنة التحكيم، لجنة الاتصال والتسويق.

فريق العمل

من جهة أخرى، التقى مطر الطاير رئيس مجلس أمناء الجائزة، بحضور موزة المري الأمين العام للجائزة وناصر أمان آل رحمة مدير الجائزة، مع فريق عمل الحفل الختامي للجائزة، ونقل لهم تحيات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم راعي الجائزة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس الجائزة، وإشادة سموهما بالجهود المبذولة لإخراج الحفل بالشكل الذي يليق بمكانة الجائزة وقيمتها، وبالرياضيين من أصحاب الإنجازات من دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي والعالم، وأكد الطاير أن الجائزة بلغت مكانة الصدارة بين الجوائز الرياضية، بفضل دعم القيادة الرشيدة.

كتاب خاص

اطلع مجلس الأمناء على الكتاب الخاص بتوثيق عمل الجائزة خلال 10 سنوات، وثمن مجلس الأمناء جهود فريق العمل لإنجاز الكتاب الذي تضمن معلومات وصوراً وأرقاماً في 10 فصول موزعة على 178 صفحة من الحجم الكبير، وقد تم توزيع الكتاب على جميع الحاضرين في حفل تكريم الفائزين بالجائزة.