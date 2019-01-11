كلباء يهنئ لاعبه الناشئ أحمد النقبي لفوزه بالمركز الثالث في جائزة الإبداع

أشاد نادي اتحاد كلباء، بلاعبه الناشئ احمد فيصل النقبي، لاعب فريق الجودو بالنادي، لحصوله علي المركز الثالث في جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي لفئة الناشئين، ضمن الفئات التقديرية لأفضل رياضي ناشئ حقق نجاحات متميزة في المجال الرياضي، وذلك خلال الحفل الذي نظمته الجائزة بمركز دبي التجاري العالمي، وكان اللاعب أحمد فيصل، قد حقق ذهبية بطولة كأس آسيا للناشئين للجودو في وزن 50 كغ لعام 2018.

وبدوره، فقد هنأ عيسى بن هويدن عضو مجلس الإدارة، مشرف الألعاب الفردية بنادي اتحاد كلباء، باللاعب أحمد فيصل، لحصوله على هذا المركز، متمنياً له مزيداً من النجاحات والإنجازات الرياضية على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وأن يكون قدوة للأجيال القادمة، وأن تكون هذه الجائزة بمثابة دافع له في مستقبل الأيام، كون الجائزة تحمل اسم محمد بن راشد للإبداع الرياضي، كما امتدح بن هويدن، الدور الكبير الذي لعبه مدرب الجودو، الكوتش جعفر النخلي، والذي لعب دوراً كبيراً في تميز فريق الجودو بالنادي. كلباء - البيان الرياضي