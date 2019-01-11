كاباي وروزا خارج حسابات النصر

المصدر: دبي - عدنان الغربي

خرج الفرنسي يوهان كاباي والبرازيلي صامويل روزا من حسابات النصر في الفترة المقبلة، وقررت إدارة شركة الكرة بالنادي التعاقد مع البرازيلي جونيور دوترا الذي أنهى، أمس، الفحوص الطبية تمهيداً لتوقيعه رسمياً على كشوفات العميد بديلاً لروزا، فيما سيتم إعادة قيد اللبناني جوان العمري الذي انتهت فترة إعارته لنادي ساغان توسو الياباني ليكون بديلاً لكاباي، لكن في خانة اللاعب الآسيوي.

وسيكون التشيلي روني فيرنانديز بديلاً للبرازيلي ماركينيوس غابرييل في حال نجحت صفقة ضمه بنظام الإعارة من فريق الفيحاء السعودي، وبذلك سيتشكل الرباعي الأجنبي للنصر استعداداً للمرحلة الثانية من الموسم، من جوان العمري وجونيور دوترا وروني فيرنانديز والإسباني ألفارو نيغريدو اللاعب الوحيد الذي فرض نفسه في الدور الأول، بينما لم يقدم كاباي وروزا الإضافة المطلوبة، فيما ظهر ماركينيوس الذي تلقى إصابة في نهاية الدور الأول بأداء متوسط، لكن ليس في مستوى طموحات النصر.