الكاميروني إيتو على رادار دبا

المصدر: دبا - محمد فضل

بات النجم الكاميروني صاموئل إيتو لاعب برشلونة السابق قريباً من اللعب في دورينا، بعد أن قطعت مفاوضاته مع دبا الفجيرة شوطاً كبيراً، ويتبقى فقط التوقيع على العقد بصورة نهائية وينتظر حضور إيتو «36 عاماً» إلى دبا غداً لإكمال عملية الانتقال بصورة رسمية حال تم الاتفاق على كافة الشروط بين الطرفين. ويعتبر قدوم الكاميروني إيتو مكسباً للنواخذة الذي يبحث عن مهاجم بديل للاعب الكيني جمعة مسعود الذي تم الاستغناء عنه بسبب تواضع مستواه.

وأكد جمعة العبدولي مدير الفريق الأول، صحة مفاوضات ناديه مع الكاميروني إيتو، معرباً عن أمله في نجاح صفقة إيتو مع النواخذة، لافتاً إلى أن انضمام إيتو يعد مكسباً للفريق لما يتمتع به من إمكانات وخبرات بعد ارتدائه قميص أكثر من خمسة أندية أوروبية على رأسها برشلونة وإنتر ميلان وتشيلسي الإنجليزي بجانب إنجي الروسي وسامبدوريا الإيطالي وأنطاليا سبورت التركي.