اتحاد الكرة يستعين بخبير فني بلجيكي

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

وصل إلى دبي خلال الأيام الماضية الخبير الفني البلجيكي ميشيل سيلبون، الذي استقدمه اتحاد الكرة من أجل الإشراف الفني على منتخبات المراحل السنية خلال الفترة المقبلة، وبمجرد وصوله باشر المدرب مهمته بمتابعة المباريات الودية لمنتخب الناشئين والتي أقيمت أولها أمام الهند، وذلك قبل أن يقوم اتحاد الكرة بالتعاقد النهائي معه، حيث رغب الطرفان بأن يقوم المدرب بمتابعة المنتخبات وإبداء رأيه واحتياجاته، قبل أن يتم التعاقد النهائي معه.

يذكر أن اتحاد الكرة يبحث عن خبير فني طوال الفترة الماضية لتولي وضع الخطط والبرامج لمنتخبات المراحل السنية والإشراف عليها سعياً للارتقاء بهذا القطاع الحيوي المهم والذي يعتبر من أعمدة العمل الفني في اتحاد الكرة.