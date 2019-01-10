فواز عوانة: روح الجماعة سر نجاح السماوي في النصف الأول للموسم

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

كشف فواز عوانة نجم خط وسط بني ياس، أسرار تألق فريقه في النصف الأول من الموسم عبر حديث له مع «البيان الرياضي»، مقدماً عدداً من العوامل المهمة، ذاكراً أن الإدارة قامت بعمل كبير ووفرت الاحتياجات وظلت تساعد في تهيئة الفريق للمباريات وقبل ذلك نجحت في إبرام صفقات جيدة من عناصر وطنية ولاعبين أجانب مع متابعة دقيقة للفريق.

وأضاف عوانة: أيضاً المدرب قام بعمل كبير وصنع فريقاً جيداً وضع بصمته عليه بمساعدة بقية طاقمه المعاون، إضافة إلى أن اللاعبين اجتهدوا في التدريبات من أجل تحقيق الانتصارات وكانت لديهم رغبة قوية في تقديم أفضل ما عندهم دائماً من أجل الشعار ولأجل إثبات الذات وكانوا دائماً على قدر المسؤولية، واستطرد عوانة وقال: هنالك عوامل مهمة أخرى منها روح الجماعة التي يتميز بها النادي والعلاقات الاجتماعية الجيدة، الكل في نادي بني ياس على قلب رجل واحد، وهذه ناحية مهمة في نجاح أي فريق، باختصار عندما تكون الأجواء جيدة والعناصر متميزة لابد أن تحقق نتائج إيجابية في كرة القدم.

محصلة مرضية

وأكد نجم وسط السماوي، أن محصلة الفريق في النصف الأول من الموسم كانت مرضية وأضاف: بحساب الأرقام نحن في المركز الخامس بالتساوي مع فريقين منافسين، وبلغنا نصف نهائي كأس الخليج العربي على حساب خصم قوي مثل العين، ومستوى الفريق كان جيداً والأداء رائع في العديد من المباريات، ونحن من أقل فرق الدوري خسارة بفقدان نتائج 3 مباريات فقط.

ولولا كثرة التعادلات لكنا في المركز الرابع أو الثالث، وهذا بالتأكيد إنجاز كبير، وطموحنا في النصف الثاني من الموسم، حصد المزيد من النقاط ولا نريد أن نتراجع عن ترتيبنا الحالي في الدوري على أسوأ الفروض، ونسعى للتقدم ونعلم أن القادم أصعب، ولكن مع استمرار هذه الروح نحقق الأهداف المنشودة، وفي منافسة كأس الخليج العربي فإن طموحنا التتويج باللقب بعد أن وصلنا نصف النهائي، ونسأل الله التوفيق في الفوز بها وإسعاد جمهور النادي.

تدريبات

في السياق عاد بني ياس للتدريبات أول من أمس على أحد الملاعب الفرعية بالنادي بعد فترة راحة استمرت 10 أيام، تأهباً لمباريات بقية الموسم، وسيواصل الفريق تمارينه يومياً مع إقامة معسكر مغلق يخوض خلاله عدداً من المباريات الودية، حسب البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة المدرب الكرواتي كرونوسلاف.