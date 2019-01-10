«الميركاتو» الشتوي هدوء يسبق العاصفة

المصدر: دبي-العوضي النمر

على الرغم من قيام اتحاد الكرة بفتح باب القيد الشتوي «الميركاتو»، لتسجيل اللاعبين بداية من 2 يناير الجاري، إلا أن إقبال الأندية على عملية القيد والاستبدال لا تزال يشوبها الهدوء غير الطبيعي، والذي يسبق العاصفة التي ستهب قبل غلق باب القيد في 29 من الشهر الجاري، ويبدو أن كأس آسيا سرقت الأضواء من النشاط المحلي وتستأثر بكل الاهتمام خلال تلك الفترة، إضافة إلى حالة ترشيد الإنفاق السائدة الآن في معظم الأندية، مع الرغبة في الانتظار حتى تنتهي المعسكرات الداخلية والخارجية لعدد من فرق دوري الخليج العربي، والتي على ضوئها سيتقرر الاستبدال من عدمه.

وأجرى «البيان الرياضي» عملية مسح لعدد من أندية دوري الخليج العربي، لمعرفة موقفها من القيد الشتوي، قبل استئناف الدوري.

موقف النصر

وفي أجواء عميد الأندية، النصر العريق، حيث تم تقييم الموقف الفني للفريق بشكل دقيق، وتبين حاجة النادي إلى الاستعانة بلاعبين أجانب على مستوى عالٍ من الكفاءة والخبرة، يشكلون الفارق الذي يأمله النصراوية، وهناك تفاوض من قبل اللجنة الفنية للتعاقد مع لاعبين سوبر، بعد أن تم إعادة قيد اللاعب اللبناني جوان في أول حالة استبدال منذ تم فتح باب القيد.

وأما موقف اللاعبين المواطنين، فهناك رغبة في التعاقد من لاعبين، ولكن رأى الجهاز الفني الانتظار حتى انتهاء المعسكر الداخلي للفريق، لكي يقف على حاجة الفريق الفعلية، ولم يتبلور الموقف بالنسبة لمحمود خميس، حيث لم تصل الإدارة النادي أي قرارات من اتحاد الكرة، ولكن هناك تحرك لإيجاد بديل حتى لا يتعرض الفريق لموقف صعب خلال الفترة المقبلة.

اجتماعات وعودةوفي نادي الجزيرة، حيث تدور الاجتماعات الفنية، من أجل تقييم الموقف بشكل نهائي، والنظر في بعض العروض التي وصلت إلى النادي، لضم أحد لاعبيه الأجانب، وهناك اتجاه مبدئي لاستبدال لاعب أجنبي واحد، ربما يكون افانتي، وفق التوقعات، وسوف يتبلور الموقف بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة.

وشهد الظفرة عودة الثنائي المخضرم أحمد علي والمدافع المصري عبد الله الرفاعي، أحد اللاعبين من المقيمين في الدولة، إلى ناديهما الوحدة، بعد فترة من اللعب والتألق بالنادي، ولم تتبلور الرؤية لبديهما حتى الآن، وأما اللاعبون الأجانب، فهناك احتمال لاستبدال لاعب واحد، في حال توافر البديل الكفؤ، والمبالغ المالية التي تحسم التعاقد.

مفاوضات بني ياس

وتدور المفاوضات بين إدارة بني ياس وبعض الوكلاء، من أجل التعاقد من لاعب أجنبي مميز، يكون بديلاً للاعب مايكل أورتيغا، وفق ما تتناقله بعض المصادر، ولكن الأمور لم تتبلور بشكل نهائي حتى الآن، وفي ما يتعلق بموقف اللاعبين المواطنين، هناك اتصالات ببعض الأندية من أجل استعارة لاعبين، ولا تزال المفاوضات جارية.

استقرار في الشارقة

وأما الملك الشرقاوي، متصدر دوري الخليج العربي، فيشهد حالة من الاستقرار بالنسبة إلى لاعبيه الأجانب، خاصة بعد تألقهم اللافت خلال الدور الأول، ما ساهم في توفير الاستقرار الفني للفريق وتبوؤ الصدارة، ولكن النادي يبحث عن لاعب واحد في خط الدفاع، والثاني ارتكاز، والتشاور والتفاوض مستمر لإيجاد النوعية التي يري المدرب القدير عبد العزيز العنبري أنهما سيشكلان الفرق للفريق خلال الفترة المقبلة.

أجانب عجمان

ونختم الجولة في نادي عجمان، حيث هناك شبه استقرار بالنسبة للاعبين المسجلين بالفريق، خاصة اللاعبين الأجانب، ولكن البحث يدور لجذب عناصر أكثر تميزاً، سواء في الهجوم أو مركز الارتكاز، ولا يزال هناك متسع من الوقت للبحث عن البدائل المتميزة، التي تفيد الفريق خلال الدور الثاني.