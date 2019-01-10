الهاجري: زوران مستمر مع العين حتى نهاية عقده

المصدر: العين - البيان الرياضي

أكد غانم الهاجري رئيس مجلس إدارة شركة الكرة بنادي العين، أن الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني للعين، مستمر حتى نهاية عقده، وقال في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الإعلان عن التجديد مع المدرب واللاعبين الذين دخلوا فترة الستة أشهر، سيتم قبل بداية الدور الثاني لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وما يتم تداوله حول مصير مدرب العين أمر طبيعي، وما ذكره زوران طبيعي، ونحن نتطلع للاستمرار في تحقيق الإنجازات، اتساقاً مع رؤية هذا الكيان، لافتاً إلى أن زوران ولاعبي العين، فرضوا نجوميتهم، بما قدموه، وحصلوا على احترام وتقدير الجميع، ومن الطبيعي جداً أن يسيطروا على المشهد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

صفقة الشحات

وأضاف الهاجري: المكاسب التي حققتها صفقة انتقال حسين الشحات، لم تقتصر على عائدات مالية للنادي، الذي يعتمد سياسة التوازن مع الرؤية الفنية للمدرب، والذي أكد أن الخيارات المتاحة ليست بأقل، إن لم تكن أفضل، واتساقاً مع ذلك، فعّلنا مبدأ الاستثمار الرياضي، لأنه لا سقف لطموحات «الزعيم» في كل موسم، ولم يتلقَ العين أي عرض من المستشار تركي آل الشيخ ولا من أي مسؤول في نادي «بيراميدز» لضم حسين الشحات، ومن يروج لمثل تلك الشائعات، يعمل بـ «أجندة مرفوضة»، تستند على الاصطياد في الماء العكر، لتشويه سمعة الرياضة، والإساءة للعلاقات الطيبة التي تربطنا جميعاً كأشقاء.

وتابع: جميع الأطراف حققت المكاسب المرجوة من إكمال صفقة العين والأهلي وحسين الشحات، خصوصاً أن ملف التعاقد مع بعض اللاعبين الأجانب مفتوح، وفقاً لرؤية المدرب واحتياجات المرحلة المقبلة، الأمر الذي يفرض شرط الاستغناء عن البعض، كضرورة فنية وإدارية ومالية.

انتماء

ونوه بأن حسين الشحات جسّد أروع معاني العشق والانتماء، خلال مرحلة المفاوضات مع الأهلي المصري، عندما سطر واحدة من أجمل القصص المرتبطة بدروس الوفاء، من خلال الرغبة والتضحية خصوصاً، مؤكداً أن المال ليس من أولوياته، بقدر التوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف.