أشبال النصر على طريق العالمية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حققت بعثة أكاديمية النصر لكرة القدم، خلال بطولة كأس مايوركا الودية في إسبانيا، معايشة عالمية لصغار النصر تحت 11 و12 سنة، من خلال منافسات قوية بالبطولة التي شارك فيها 12 نادياً من عدة دول ومدارس فنية مختلفة، منها سيلتا فيغو، ومايوركا من إسبانيا، وليدز يونايتد وكوين بارك رينجرز من إنجلترا، أكاديمية يوتا لاروكا الأميركية، وأكاديمية لوسيافارول الرومانية، وأكاديمية برومابوكارانا السويدية «حامل اللقب».

وأسفرت المنافسات عن نيل فريق تحت 12 سنة المركز الثالث في مسابقة هذه الفئة، بفوزه في آخر مبارياته على كورب ماري الإسباني 2 - 0، وحقق فريق تحت 11 سنة المركز السادس في فئته، بعد خسارته أمام ليدز يونايتد بضربات الترجيح، وكان الوقت الأصلي انتهى بالتعادل 3 - 3، وتؤكد المشاركة في البطولة، ونتائج صغار النصر، أنهم على طريق العالمية

وقام لاعب ريال مدريد والمنتخب الإسباني السابق سلغادو، بتكريم الفرق المُشاركة.