«النزاعات الدولية» ترفض شكوى إيلتون ضد الجزيرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

رفضت غرفة فضّ المنازعات بالاتحاد الدولي «الفيفا» شكوى اللاعب إيلتون ألميدا المرفوعة ضد نادي الجزيرة، والتي يطالب فيها بمستحقات متأخرة تقدر بما يوازي مليون درهم، وبقرار اللجنة يتأكد صحة موقف النادي تجاه اللاعب، الذي أصبح عليه تحمّل المصاريف وكلفة الإجراءات، الإدارية والقانونية، وبذلك يطوي الجزيرة صفحة من صفحات التقاضي بالنسبة للاعبيه السابقين، وفي جهد مُقدر من المستشار القانونية للنادي أحمد عبدالفتاح صاحب الخبرة الكبيرة في القضايا الرياضية.

ومن جانب أخر، قررت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" رفض شكوى دومينيك كوبيرلي مساعد مدرب الجزيرة، ضد النادي ، يطلب مستحقات متأخرة قدرها 460 ألف يورو، وألزمت دومينيك بكافة الرسوم والمصاريف والتزامه بسداد مبلغ 2000 يورو للنادي ورفض طلبات المدعي.