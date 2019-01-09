محمد صلاح ينال جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي

المصدر: البيان الإلكتروني

حصل النجم الدولي المصري محمد صلاح، على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي في الحفل الذي جرى اليوم الأربعاء بمركز دبي التجاري العالمي.

وتأتي تلك الجائزة التي حصل عليها محمد صلاح، بعد أقل من 24 ساعة من تتويج الفرعون المصري بجائزة أفضل لاعب أفريقي، المقدمة إليه من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أمس الثلاثاء للمرة الثانية على التوالي.

وشهد الحفل تكريم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي راعي الجائزة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة، الفائزين بفئات الدورة العاشرة للجائزة من القيادات الرياضية المحلية والعربية والرياضيين والمدربين والحكام والمسؤولين من مختلف قطاعات العمل الرياضي في دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي والعالم.

وبدأ الحفل بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات وعرض فيلم قصير عن الجائزة وعرض فني رياضي، ثم ألقى محمد صلاح كلمة أعرب فيها عن اعتزازه بحصوله على الجائزة التي تحمل اسم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.