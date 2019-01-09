 عدسة «البيان» تنقل لكم حفل توزيع جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي - البيان

عدسة «البيان» تنقل لكم حفل توزيع جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي

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  • تغطية: راضية آيت خداش
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انطلق ظهر اليوم في دبي حفل توزيع جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي في دورته العاشرة حيث تم تكريم  صنّاع المستقبل الرياضي بدرع الجائزة الأكبر من نوعها في العالم من حيث قيمة جوائزها وتنوع فئاتها والأولى على الإطلاق التي تعنى بمجال الإبداع الرياضي وتسعى لترسيخه كنهج في العمل الرياضي الإماراتي والعربي والعالمي.

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