عدسة «البيان» تنقل لكم حفل توزيع جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي

المصدر: تغطية: راضية آيت خداش

انطلق ظهر اليوم في دبي حفل توزيع جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي في دورته العاشرة حيث تم تكريم صنّاع المستقبل الرياضي بدرع الجائزة الأكبر من نوعها في العالم من حيث قيمة جوائزها وتنوع فئاتها والأولى على الإطلاق التي تعنى بمجال الإبداع الرياضي وتسعى لترسيخه كنهج في العمل الرياضي الإماراتي والعربي والعالمي.

ينطلق بعد قليل حفل توزيع #جائزة_محمد_بن_راشد_للإبداع_الرياضي في دورته العاشرة حيث سيتم تكريم صناع رياضة المستقبل بدرع الجائزة الأكبر من نوعها في العالم من حيث قيمة جوائزها وتنوع فئاتها والأولى على الإطلاق التي تعنى بمجال الإبداع الرياضي.#صناع_المجد@DubaiSC @MBRInitiatives pic.twitter.com/qgWxvnEnpf — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 9, 2019