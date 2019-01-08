الحارثي: بني ياس يبحث عن «الأفضل» بين الأجانب

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

عبر الدكتور سالم جريب الحارثي رئيس شركة كرة القدم بنادي بني ياس عن رضاه عن محصلة «السماوي» في النصف الأول من الموسم، والذي وصل فيه الفريق إلى المركز السابع في دوري الخليج العربي برصيد 17 نقطة، مع بلوغه ربع نهائي كأس الخليج العربي على حساب العين.

وعن ضم لاعب أجنبي جديد قال سالم الحارثي: ما زلنا ندرس هذا الخيار، وإذا وجدنا الأفضل يمكن أن يحدث التغيير للاعب واحد وما زلنا نمتلك الوقت وندرس الخيارات المتاحة بدقة قبل اتخاذ القرار.

هدف

وذكر الحارثي أن بني ياس نجح في وضع بصمته في الدوري وحقق هدفه بعد مجهود كبير من اللاعبين والجهاز الفني وقال: المرحلة الأولى من الموسم انتهت كما خططنا لها، وكان هدفنا منذ بداية الموسم أن نستقر بالدوري، وأن نقدم مستويات جيدة، ونضع بصمة في المنافسة تسهم في تطوير الدوري والكرة الإماراتية، ووفق في تنفيذ الخطة المرسومة وحقق نجاحات كبيرة بدليل وصوله إلى منتصف جدول الترتيب رغم أنه فريق صاعد حديثاً للدوري وهو إنجاز يحسب للجميع وتأكيد على الروح العالية وتقدير اللاعبين للمسؤولية وحرصهم على الظهور الجيد، وتأكيد على الدور الإيجابي لجماهير النادي في دعم الفريق.

مسؤولية

وأضاف: النجـــــاح في المرحلة الماضية يضاعف المســـؤولية ويرفع سقف الطموحــــات، ونتوقــــع أن يكون الوضع أفضل في الدور الثانـــي وأن يواصل اللاعبون تقديـــــم كرة جميلة ترضي تطلعات الجمـــاهير مع تحقيق النتائج الإيجابيـــة، ما يتطــــلب بذل المزيد من الجهد لأن المرحلة المقبلة أصعب.

تدريبات

يستأنف فريق بني ياس اليوم تدريباته بعد راحة 10 أيام عقب مباراته أمام العين في كأس الخليج العربي، التي فاز فها بهدف حبوش، وسينتظم الفريق في معسكر داخلي يخوض خلاله عدداً من المباريات الودية.



