العروبة يواجه دبا والإمارات ودياً

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أكد خليفة راشد الملاحي رئيس اللجنة الرياضية بنادي العروبة، إقامة معسكر لفريق الكرة في إمارة الفجيرة خلال الفترة من 9 إلى 18 الجاري، استعداداً لاستئناف مباريات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، في الأسبوع الأول من فبراير، ويتضمن المعسكر اللعب ودياً 3 مباريات أمام دبا الفجيرة والإمارات يومي 10 و 24 الجاري، بالإضافة إلى مباراة يوم 18 الجاري «لم يتحدد طرفها».

وتمنى الملاحي استفادة جميع اللاعبين من المعسكر وأن يكونوا في كامل الجاهزية قبيل استئناف مباريات الدوري فبراير المقبل.

وكشف الملاحي عن إجراء الجهاز الفني اختبارات لعدد من اللاعبين من المقيمين ومواليد الدولة وأبناء المواطنات لاختيار الأفضل وضمه إلى الفريق.