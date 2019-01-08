شباب الأهلي يتدرب 10 أيام في «الممزر»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

انتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي أول من أمس في تدريباته في مقر النادي فرع الممزر، وركز الجهاز الفني على الجانب البدني، لاستعادة اللاعبين لياقتهم بعد فترة الراحة السلبية التي استمرت 10 أيام، وتضمنت التدريبات، الجري في الملعب، وتدريبات داخل الصالة المغلقة.

ومن المنتظر مواصلة الفريق مرانه في الممزر لمدة 10 أيام، لعدم الانتهاء من صيانة أرض استاد فرع النادي في العوير، ويبدأ الفريق مشواره في الدوري، بلقاء الجزيرة 4 فبراير المقبل، ضمن الجولة 14 من البطولة.

وتشهد التدريبات انتظام اللاعبين وسط معنويات عالية، بعد النتائج الطيبة التي حققها الفريق مع نهاية النصف الأول من الموسم الحالي، إذ يحتل شباب الأهلي المركز الرابع في الدوري برصيد 25 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الشارقة المتصدر، كما تأهل الفريق إلى دور الثمانية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ونصف النهائي لكأس الخليج العربي.

الجدير بالذكر، أن شباب الأهلي، يعود للعب على ملعبه باستاد راشد بداية من 15 فبراير المقبل، بمواجهة ضيفه عجمان في الجولة 15 من الدوري، بعد تسلم الملعب من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عقب نهاية كأس آسيا.