مباراتان في دوري الصالات اليوم

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

تنطلق اليوم الجولة 13 لمباريات دوري كرة قدم الصالات، بمباراتين، ويلتقي دبا الحصن مع خورفكان في ديربي المنطقة الشرقية، ويلعب الحمرية مع مليحة، وتستكمل مباريات الجولة غداً بقمتين، حيث يحل النصر «الرابع برصيد 19 نقطة»، ضيفاً على الظفرة «الخامس برصيد 17 نقطة»، ويلتقي البطائح «الثاني» مع شباب الأهلي «الثالث»، ويتساوى الفريقان في رصيد 20 نقطة.

من ناحية أخرى، اختتمت أول من أمس الدورة التدريبية لمدربي المستوى الأول في كرة قدم الصالات، بمشاركة 14 مدرباً، وبحضور عبد الملك جاني رئيس اللجنة التنفيـذية لكرة الصــالات، وعمران عبد الله، أمين الســر العام، وعبد الله الشحي مسؤول الحكام، وتوجه جاني بالشكر إلى المحاضر الدولي العراقي، وميض الشامل، الذي قدم العديد من المحاضرات التطبيقية والنظرية للدارسين في مركز شباب الشارقة.