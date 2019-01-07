آمال فؤاد تدرب سيدات الشارقة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تعاقد نادي سيدات الشارقة مع المصرية آمال فؤاد، لتدريب فريق الكرة النسائية، الذي يخطط النادي لتشكيله للمشاركة في دوري الكرة النسائية خلال الفترة المقبلة، وتملك المدربة الجديدة خبرة جيدة، وسبق لها تدريب فرق المصري القاهري، وأكاديمية خليج العقبة بالإمارات، وتولت منصب المدير الفني لأحد فروع أكاديمية يونايتد، وشغلت منصب المدير الفني للكرة النسائية بالأكاديمية الألمانية، وشاركت في دورات تدريبية متخصصة، لتنمية مهاراتها وزيادة خبراتها. وحرصت آمال فؤاد على حضور فعاليات مؤتمر دبي الرياضي، الذي عقد مؤخراً، من أجل الاطلاع على التجارب العالمية في المجال الرياضي والكروي.