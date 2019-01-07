الحمرية ينتظر تقرير شافني

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أكد جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، أن الجهاز الفني، بقيادة المدرب الوطني سليمان البلوشي، ينتظرون التقرير الطبي بشأن إصابة المحترف المغربي كامل شافني، والتي تعرض لها في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، معرباً عن أمله في أن تكون الإصابة طفيفة، ويعود اللاعب لتكملة مشواره مع الفريق، وقال: سيتم التشاور مع الجهاز الفني، في حالة عدم قدرة شافني على الاستمرار مع الفريق، من أجل البحث عن محترف آخر، والأيام المقبلة كفيلة بوضع النقاط على الحروف.

من ناحية أخرى، بدأت أمس تدريبات الفريق بالنادي، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، ويوجد اتجاه لإقامة معسكر داخلي، يتضمن لعب 3 مباريات ودية، أمام فرق سيتم تحديدها خلال الأيام المقبلة.