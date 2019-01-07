الوحدة إلى معسكر البحرين 14 الجاري

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة معسكراً إعدادياً في البحرين لمدة 8 أيام خلال فترة التوقف الحالية، استعداداً للنصف الثاني من الموسم، واستئناف مباريات دوري الخليج العربي. ويغادر الفريق إلى البحرين 14 الجاري لإقامة المعسكر ويستمر حتى 22 من الشهر نفسه، ومن المنتظر أن يخوض الفريق مباراتين وديتين خلال المعسكر سيتم تحديدهما بعد الاتفاق عليهما لاحقاً.

ويسعى الجهاز الفني لـ «العنابي» بقيادة الهولندي تين كات إلى تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً وذهنياً، خلال المعسكر من أجل إعادة الفريق إلى المسار الصحيح في النصف الثاني من الموسم خاصة بعد تراجع الفريق إلى المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، ووداعه كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

فرصة

وقال فهد مسعود إداري الوحدة: إن معسكر البحرين فرصة جيدة للجهاز الفني لترتيب الأوراق وتجهيز اللاعبين ، المنتظمين في التدريبات حالياً بعد العودة من إجازة قصيرة ( 6 أيام)، وسط إصرار ورغبة من الجميع للظهور بشكل أفضل في النصف الثاني من الموسم.

وأضاف: الوحدة استفاد من المواجهتين الوديتين اللتين خاضهما أمام منتخبي الصين واليابان رغم الخسارة 3-5 و0-3 خصوصاً أن المباراتين أمام منتخبين قويين في نهائيات كأس آسيا لا سيما المنتخب الياباني الذي يضم عناصر على أعلى مستوى.

وخاض الفريق مراناً صباحياً أمس للاستشفاء عقب مباراة اليابان الودية، فيما منح الجهاز الفني اللاعبين راحة من التدريبات اليوم على أن يستأنف تدريباته اعتباراً من غد وحتى موعد السفر إلى البحرين.

مشاركة

من ناحية أخرى يشارك البلجيكي ذو الأصول البرازيلية دانيلو سوزا كامبوس في تدريبات «العنابي» بعد تعاقده مع النادي مؤخراً من أجل دعم صفوف الفريق من دون الإعلان رسمياً عن الصفقة، وكان اللاعب قد شارك في شوط وحيد في المباراة الودية، التي جمعت بين الوحدة ومنتخب اليابان، أول من أمس، على ملاعب أكاديمية النادي بالشهامة، وعلم «البيان الرياضي» أن اللاعب لا يزال يخضع للتجربة خلال تدريبات الفريق وقد يكون ضمن القائمة المغادرة إلى المعسكر الإعدادي الشتوي في البحرين حتى يتسنى للجهاز الفني بقيادة الهولندي تين كات تحديد موقفه سواء بالاستقرار على قيده في صفوف الفريق أو الاستمرار بالرباعي الأجنبي الحالي تيغالي ورم ومراد باتنا وليوناردو دون تغيير.