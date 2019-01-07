غموض ملف «الميركاتو» في الجزيرة

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

لم تتضح الصورة في نادي الجزيرة، بشأن ملف «الميركاتو» الشتوي ونية اللجنة الفنية في النادي، بشأن تغيير أي من محترفيها، الأجانب، وتوجد بعض المطالب الجماهيرية بالإبقاء على البرازيلي ليوناردو، والكاميروني سياني مع تغيير المحترفين الأجنبيين الغاني أسانتي، والهولندي ناصر بارازيت، ويرى أصحاب الرأي أن مجهودهما لا يناسب تطلعات «فخر أبوظبي» في المرحلة الأخيرة والحاسمة من الدوري.

واستغل الجهاز الفني لفريق الجزيرة بقيادة الهولندي داميان هيرتوغ فترة توقف الدوري، وانطلاق منافسات كأس الأمم الآسيوية، في منح اللاعبين فترات راحة طويلة، بهدف تخلص اللاعبين من الإرهاق الذي صادفهم خلال المسابقات المحلية الثلاث، وتستمر إجازة اللاعبين حتى 10 الجاري، يتوقع أن يُخضع الجهاز الفني اللاعبين عقب العودة من الإجازة إلى حصص تدريبية استشفائية، والتركيز على الجانب البدني، إضافة إلى النواحي الفنية.

ويراهن «فخر أبوظبي» على الدوري، والذي يحتل فيه مركز الوصافة بـ 28 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الشارقة المتصدر.

وأنهى الجزيرة المواجهة الأخيرة في الدور الأول للدوري بالفوز على النصر 3 - 1، وسيواجه شباب الأهلي مع انطلاقة الدور الثاني، والتي سوف يحدد موعدها بانتهاء كأس الأمم الآسيوية، واستدعى زاكيروني المدير الفني للمنتخب الوطني من الجزيرة علي خصيف، علي مبخوت، خلفان مبارك، فارس جمعة، خليفة الحمادي.