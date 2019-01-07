حميد يوسف: النتائج المميزة وراء التعاقد مع ريجيكامب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

رحّب حميد يوسف عضو شركة كرة القدم بنادي الوصل مدير الفريق، بالمدرب ريجيكامب متمنياً له التوفيق في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن أهداف الفريق دائماً متغيرة وأهم شيء موقف الفريق في دوري الخليج العربي مع الاهتمام بكل البطولات، حيث سيؤدي اللاعبون المطلوب منهم في كل المباريات، وقال: الوصل سيخوض ثلاثة لقاءات ودية أيام 11 و16 و24 الجاري، استثماراً لفترة التوقف، ولن يتم إقامة معسكر بل تمارين صباحية ومسائية.

وأضاف: اختيار مجلس الإدارة للمدرب ريجيكامب، جاء انطلاقاً من السيرة الذاتية القوية التي يمتلكها المدرب والنتائج المميزة التي حققها في الكرة الإماراتية، منبهاً على أن مجلس الإدارة سيقدم كافة أنواع الدعم والمساندة للمدير الفني الجديد.

وأشار إلى أن مفاوضات النادي مع المدرب سارت بصورة سلسة، مشيداً بالرغبة القوية التي أبداها ريجيكامب لقيادة «الإمبراطور» في المرحلة المقبلة، إضافة إلى حماس اللاعبين وتطلعاتهم إلى العمل مع الجهاز الفني الجديد لإعادة الفريق إلى المكانة المناسبة له في بطولة الدوري بجانب تقديم الأداء المميز في البطولات الأخرى التي يشارك فيها الفريق هذا الموسم.

شكر

تقدم حميد يوسف ببالغ الشكر إلى حسن العبدولي المدير الفني السابق للفريق، على الفترة التي قضاها مع الفريق والجهود التي بذلها في الفترة الماضية، متمنياً له دوام النجاح والتوفيق في مشواره التدريبي القادم.