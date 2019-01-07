4 فبراير انطلاقة الدور الثاني للدوري

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت لجنة دوري المحترفين، عن مواعيد مباريات الدور الثاني من بطولة دوري الخليج العربي لكرة القدم من الجولة 14 وحتى الجولة 20، وسيتم الإعلان عن الجولات الأخيرة بمجرد تحديد تاريخ مباراة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» من قبل الجهات المختصة، علماً أن الموسم ينتهي 30 مايو المقبل، وتقام الجولة 14 يومي 4 و5 فبراير المقبل، تقام مباراة العين والوحدة المؤجلة من الجولة 13 في العاشر من الشهر نفسه. تليها الجولة 15 يومي 14 و15 فبراير، فيما تقام مباراة الوصل وبني ياس ضمن نفس الجولة يوم 12 فبراير، نظراً لارتباط نادي الوصل بمباراته أمام الأهلي السعودي ضمن ربع نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال والمقررة 16 من الشهر نفسه.

وتتواصل منافسات دوري الخليج العربي بإقامة الجولة 16 أيام 21، 22 و23 فبراير، تليها الجولة 17 أيام 27، 28 فبراير و1 مارس. وبعدها يتوقف دورينا 28 يوماً، نظراً لارتباط أندية دوري الخليج العربي بمباريات دوري أبطال آسيا، وإقامة نصف نهائي كأس الخليج العربي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وأيام «فيفا» التي ستشهد مشاركة منتخبنا الأولمبي في التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو.

وتستأنف مباريات الدوري بإقامة الجولة 18 يومي 29 و30 مارس، وإقامة الجولة 19 أيام 3، 4 و5 أبريل، والجولة 20 يومي 12 و13 من الشهر نفسه. وحرصت لجنة دوري المحترفين في برمجة مواعيد المباريات على مراعاة مشاركات الأندية في المسابقات الخارجية من خلال إقامة بعض الجولات على مدار ثلاثة أيام.