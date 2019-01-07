شباب الأهلي يستعرض «استراتيجية الألعاب»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استعرض مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، في اجتماعه الدوري بمقر النادي بالعوير برئاسة اللواء محمد أحمد المري رئيس المجلس، الخطة الاستراتيجية لقطاع الألعاب الرياضية، والخطة الاستراتيجية لنشاط المرأة، وتناول الاجتماع نتائج فرق الألعاب الرياضية، حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة: ماجد سلطان، عدنان العبار، عامر علي، ماجد أهلي، منصور بوعصيبه، سعد المهري، وكل من أحمد البحر مدير الموارد البشرية، وحمدة الشامسي مديرة رياضة المرأة.

وأشاد اللواء محمد المري بالخطتين وأبدى رضاه عن نتائج الفرق، مثمناً جهود أعضاء مجلس الإدارة ومشرفي الفرق، وشدد على ضرورة تضافر الجهود لتحقيق البطولات.