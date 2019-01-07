420 مباراة ..يوسف جابر «العميد»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

يتربع يوسف جابر قائد فريق بني ياس ولاعب منتخبنا الوطني السابق على عرش عميد لاعبي الدولة، بعد أن وصلت عدد المباريات التي لعبها إلى 420 مباراة مع ناديه الحالي «السماوي»، بجانب مشاركاته السابقة مع «شباب الأهلي» الذي لعب معه موسمين فقط، ما وضعه في المركز الأول دون منازع، محققاً رقماً قياسياً بدأه منذ موسم 2002- 2003 وهو الموسم الذي بدأت فيه الإحصاءات الرسمية من قبل اتحاد الكرة.

اللافت أن يوسف جابر وطوال هذه المشاركة نال بطاقة حمراء واحدة رغم مشاركته في خط الدفاع، بجانب حصوله على 46 إنذاراً، محرزاً 54 هدفاً، ويعتبر جابر ثاني أكثر لاعب مشاركة في دوري المحترفين بعد علي خصيف حارس مرمى الجزيرة بعدد 209 مباريات بفارق 4 مباريات فقط، وجاء جابر ثانياً في المحترفين لهبوط السماوي الموسم الماضي إلى دوري الأولى.

وحقق يوسف جابر عدد مشاركاته القياسية في مختلف المنافسات، بأداء 34 مباراة في كأس رئيس الدولة، 41 مباراة في كأس الخليج العربي، 134 دوري الهواة، بجانب 209 في المحترفين، ومباراتي كأس السوبر، ومن أبرز إنجازاته في الملاعب تتويجه بألقاب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، دوري المحترفين، كأس السوبر مع شباب الأهلي، وكأس الأندية الخليجية مع بني ياس في عام 2013.