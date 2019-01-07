«الأولمبي» يستعد في البحرين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تغادر اليوم إلى البحرين بعثة منتخبنا الأولمبي لكرة القدم لاستكمال المحطة الثالثة من محطات الإعداد للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، والتي تنطلق في شهر مارس المقبل، ويخوض منتخبنا تجربتين وديتين أمام شقيقه البحريني يومي 9 و14 الجاري، وتضم قائمة الأولمبي 25 لاعباً هم ماجد المحرزي «اتحاد كلباء»، خالد البلوشي، أحمد يسلم «بني ياس»، محمد العطاس، زايد عبدالله، أحمد جوهر، عبدالرحمن العامري «الجزيرة»، راشد سالم «حتا»، عادل موسى «دبا»، علي عيد «دينامو زغرب»، ماجد سرور، عبدالله المازمي «الشارقة»، إسماعيل خالد، خلفان النوبي «شباب الأهلي»، محمد شاكر «عجمان»، خليفة مبارك «الفجيرة»، سعيد إبراهيم، جاسم البلوشي، محمد الجسمي «النصر»، محمد الحمادي، أحمد المحرزي، طحنون الزعابي «الوحدة»، عبدالله جاسم، علي صالح، سهيل إبراهيم «الوصل».