غوران يواصل تدريب حراس النصر

المصدر: دبي-عدنان الغربي

يواصل الصربي غوران كوميتش، تدريب حراس مرمى النصر، ضمن الجهاز الفني الجديد، تحت قيادة المدرب الإسباني بينات سان خوسيه، فيما غادر بقية عناصر الجهاز الفني السابق، الذي عمل إلى جانب المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش، المقال من منصبه الشهر الماضي.

ويملك غوران حارس المرمى الدولي السابق، خبرة واسعة في التدريب، حيث سبق أن عمل مع يوفانوفيتش في الفترة الأولى، التي درب فيها النصر من 2013 إلى 2016، ثم في الفترة الثانية، عندما عاد لقيادة العميد في 2018، ونظراً لكفاءته، تمسكت الإدارة باستمراره مع الفريق، إلى جانب الجهاز الفني الجديد.