الظفرة يكمل أكبر مشروع استثماري

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

يفتتح نادي الظفرة الأسبوع المقبل أكبر مشروع استثماري سكني في تاريخ النادي بمدينة السلع، عبارة عن 3 بنايات سكنية بتكلفة 45 مليون درهم، في إطار خطة النادي لاعتماده على موارده الذاتية خلال السنوات المقبلة والمساهمة في تطوّره وتقدمه.

وأوضح المهندس مطر المنصوري عضو مجلس إدارة النادي، رئيس قطاع الاستثمار بالإنابة، أن العمل في المشروع السكني اكتمل بعد مضاعفة العمل في الفترة الأخيرة، ذاكراً أن الإيجار سيبدأ مباشرة في غضون أيام. وأضاف: نستهدف من هذا المشروع الضخم تنشيط جانب الاستثمار بالنادي، حتى يحقق أرباحاً مالية تعينه على المنصرفات، ولأن مثل هذه المشاريع تساهم بشكل مباشر في تطوّر النادي، سواء على مستوى فريق الكرة أو المراحل السنية أو بقية الأنشطة الرياضية ومختلف أوجه الصرف.

اختيار السلع

وقال المنصوري، إن اختيار مدينة السلع لتنفيذ المشروع تم أيضاً وفق رؤية محددة، تتمثل في توفير خدمة لأبناء المنطقة من الموظفين الذين يعملون في الدوائر الحكومية ممثلي قطاعي الصحة والتعليم، وأضاف: النادي له أدوار ومهام مختلفة يحرص عليها لخدمة المنطقة، لذلك كان هذا المشروع الذي تم تنفيذه على مستوى عالٍ من الجودة والتميّز، ليساهم في توفير سبل الراحة الشيء الذي ينعكس على أداء الموظفين في مختلف المجالات.

وكشف رئيس قطاع الاستثمار بالنادي عن مشروع سكني آخر امتداداً لهذا المشروع، يتكون من 3 بنايات أخرى سيتم افتتاحه في مارس المقبل. وقال: كنا نخطط لإكمال كل البنايات في وقت واحد، لكن ظروف العمل حالت دون ذلك، لأن الجهات المنفذة يكون لديها بعض الملاحظات، أو تحدث بعض النواقص في العمل.