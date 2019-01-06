رسميا.. الروماني ريجيكامب مدرباً للوصل

المصدر: دبي – عزالدين جاد الله

أعلنت شركة كرة القدم بنادي الوصل عن تعاقدها مع الروماني لورينت ريجيكامب ليتولى مهمة الإشراف الفني على الفريق الأول لكرة القدم رسميا خلفاً للمدرب المواطن حسن العبدولي الذي تقدم باستقالته لإدارة النادي.

ووقع المدرب الجديد ريجيكامب على العقد الذي يستمر لمدة ستة أشهر فقط قابلة للتجديد، بحضور حميد يوسف عضو شركة الوصل لكرة القدم مدير الفريق، ويرافق المدرب الروماني طاقم يضم مساعدين من نفس الجنسية ومترجم، بينما يستمر مدرب الحراس ومعد اللياقة البدنية في عملهما مع المدرب الجديد.

وقال حميد يوسف:" نرحب بالمدرب الجديد ريجيكامب ونتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن أهداف الفرق دائماً متغيرة وأهم شيء وضعية الفريق في الدوري مع الاهتمام بكل البطولات حيث سيؤدي اللاعبون المطلوب منهم في كل المباريات".

وقال ريجيكامب:" الوصل نادي كبير وسعيد بأن أتولى مهمة الإشراف الفني على الفريق، وآمل أن أخرج بالوصل من المركز الحالي.

ونجح ريجيكامب في تحقيق ثلاث بطولات مع فريق الوحدة وهي بطولة كأس السوبر الإماراتي 2017، و2018، وكأس الخليج العربي 2018، لكن تراجع نتائج الفريق في الدوري مطلع الموسم الجاري أطاح به من قيادة العنابي.