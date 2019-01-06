شباب الحمرية يتصدر الدوري والكأس

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

نجح فريق شباب نادي الحمرية الرياضي لكرة القدم، في مواصلة صعوده وتصدره للدوري والكأس، بقيادة المدير الفني محمد سليمان، بعد أن عزز من صدارته في مبارياته الثلاث الأخيرة.

أسفرت المباريات عن فوز مستحق على البطائح، وتعادل مع العروبة، وفوز غالٍ على النصر في الكأس. وأكد جمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي، على تواصل خطط النادي المحورية في تأهيل فريق الشباب وتأهيله، ليكون نواة الفريق الأول، والواعد لكرة الحمرية، من خلال النجاح الكبير، والصعود المتوازن، والنتائج التي يحققها في مشواره، سواء في دوري كرة القدم أو مباريات كأس رئيس الدولة.

وأشار إلى أن النادي أسند قيادة الجهاز الفني للمدرب محمد سليمان، بجانب كوكبة من الكوادر الرياضية والفنية والإدارية المتميزة، والتي لها الخبرة، بهدف تمكين فريق الشباب من حصد الخبرات، والوصول إلى أفضل المستويات الفنية والأدائية، واختيار اللاعبين، ودراسة الدوري والكأس، ليكون الفريق جاهزاً للتحدي والفوز. وأوضح الشامسي أن الفريق نجح في إرساء قواعد لعبة كرة القدم، التي بدأت من المراحل السنية، وتنظيم البطولات التنشيطية الكروية.