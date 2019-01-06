عجمان يواجه الاتحاد السكندري في معسكر مصر

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

أكمل نادي عجمان ترتيباته لإقامة معسكر الفريق الأول لكرة القدم في مصر وتحدد يوم 16 الجاري موعداً لسفر البعثة ويستمر المعسكر حتى 23 من الشهر نفسه في مدينة 6 أكتوبر القريبة من القاهرة، ويقيم الفريق في فندق هيلتون، ورغم اكتمال كافة ترتيبات المعسكر وحجز الملاعب خلال هذه الفترة، إلا أن عدم وضوح الرؤية حول مواعيد جدول الدوري المحلي في مصر، حال دون حسم المباريات التجريبية وتقلص العدد إلى تجربتين بدلاً عن ثلاث مباريات وتم مبدئياً الاتفاق مع نادي الاتحاد السكندري ليكون الطرف الثاني في التجربة الأولى، بينما تسببت برمجة البطولة الكونفدرالية الأفريقية في إلغاء تجربة ثانية كانت مقررة مع الزمالك لظروف مواعيد لقاءيه مع اتحاد طنجة بالبطولة يومي 12 و19 الجاري، وهي الفترة التي يقيم فيها عجمان معسكره في مصر، وتجرى محاولات لاختيار فريق آخر، ويعد براميدز هو الأقرب للعب مع «البرتقالي» خلال معسكر مصر.

سفر

وتقرر أن يسافر جميع لاعبي عجمان ضمن وفد الفريق إلى مصر بمن فيهم حسين عبدالرحمن الذي يواصل علاجه التأهيلي ويتوقع اكتمال شفائه مع نهاية المعسكر، وانتظم جميع اللاعبين في برنامج الإعداد الداخلي الذي بدأه الفريق الأربعاء الماضي تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب أيمن الرمادي، وتستمر التدريبات يومياً في الملعب الفرعي للنادي حتى 15 الجاري، حيث تجرى إعادة تأهيل للملعب الرئيس في استاد راشد بن سعيد.

برنامج

ووضع الجهاز الفني برنامج إعداد خاصاً يشتمل على التجمع الداخلي مدة أسبوعين، على أن تكون التجربتان خلال فترة المعسكر الخارجي بمثابة بروفة قوية قبل دخول الدور الثاني للدوري وخاصة أن الجهاز الفني عمد إلى اللعب مع منافسين كبار فكان الاتفاق أولاً مع الزمالك الذي حالت ظروف مشاركته الأفريقية دون اللعب، والاتحاد السكندري وتم التأكيد أن يكون الفريق البديل للزمالك من بين الفرق الكبيرة في مصر.

لا تغيير

واستقر فريق عجمان على خوض النصف الثاني من الموسم بجميع لاعبيه الحاليين حيث لن يكون هناك أي تغيير في ملف المحترفين الأجانب وتُجرى المحاولات بين الجهاز الفني ومجلس الإدارة لدعم صفوف الفريق بلاعب مواطن على الأقل خلال الأيام المقبلة.