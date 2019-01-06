3 وديات تجهز «الصقور» للدور الثاني للدوري

المصدر: دبي - علي شدهان

يخوض فريق الإمارات الأول لكرة القدم، 3 مباريات ودية أيام 19 و24 و29 الجاري أمام فرق غوانزو الصيني، والعروبة أحد فرق دوري الدرجة الأولى، وطرف ثالث يحدد في ما بعد، وذلك في إطار تجهيز الصقور للدور الثاني لدوري الخليج العربي، ويستأنف «الصقور» تدريباته غداً على ملعبه في رأس الخيمة بعد تمتع لاعبيه بإجازة منحها الجهاز الفني بقيادة التونسي جلال القادري بعد خوض مباراة الوحدة في دور الـ16 لبطولة كأس الخليج العربي، والتي انتهت بخروج الصقور من البطولة إثر الخسارة بخماسية نظيفة 27 ديسمبر الماضي.

ملف

وعلى صعيد ملف التعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية، اقترب المعنيون بشؤون الفريق من التوقيع مع لاعبين من البرازيل ولاعب عربي، ليكونوا بدلاء للثلاثي الذي انتهت علاقته مع النادي، وهم الإيفواري بكاري كونيه، والغيني أبو بكر سيلا، والأسترالي بيرني، مع الإبقاء على الفرنسي شيخ دياباتي، بالتوازي مع تواصل جهود أبناء النادي من أجل استقطاب لاعبين محليين لسد المراكز التي طلبها المدرب القادري في تقريره التفصيلي.

ترتيب

ووصف القادري فترة التوقف الحالية، بالمهمة لترتيب أوراق الفريق، وتصحيح المسار قبل الدخول في معمعة الدور الثاني من الدوري، منوهاً إلى أن عودة الفريق للتدريبات غدا وتتواصل حتى موعد المباراة الودية الأولى أمام فريق غوانزو الصيني.

أخطاء

وأشار القادري إلى أن فريقه لن يدخل معسكراً خارجياً، وسوف يكتفي بسلسلة التدريبات في رأس الخيمة، وخوض 3 مباريات ودية، مشيداً بجهود أبناء النادي في توفير احتياجات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، معترفاً بأن فريقه ارتكب العديد من الأخطاء والهفوات، وخصوصاً في الشق الدفاعي خلال الدور الأول للدوري.

تفاؤل

وأبدى القادري تفاؤله بقدرة الفريق على تحسين مركزه في الدوري، لافتاً إلى أن ثقته كبيرة بلاعبيه في الدور الثاني من الدوري من خلال تقديم مستويات باهرة مقرونة بنتائج إيجابية.