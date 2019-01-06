اتحاد كلباء يختتم معسكره الشتوي الأول

المصدر: كلباء - محمد فضل

اختتم نادي اتحاد كلباء معسكره الشتوي الأول، الذي جاء تحت شعار شتاء ممتع بمشاركة أبناء مدينة كلباء والمناطق التابعة لها والتي من بينها وادي الحلو، واستمر المعسكر أكثر من 10 أيام ومدة ساعتين يومياً، واشتمل برنامج المعسكر على العديد من الفقرات والبرامج الترفيهية والصحية والمجتمعية والتراثية والعلمية والرياضية، إضافة إلى الندوات والمحاضرات، والزيارات لبعض معالم الإمارة الباسمة.

وأشاد سالم المزروعي عضو مجلس الإدارة مشرف اللجنة الثقافية والمجتمعية بنادي اتحاد كلباء، بالدور الكبير الذي يلعبه النادي في مدينة كلباء والذي يعد النادي الوحيد داخل المدينة، وهو متنفس لجميع الفئات العمرية، لما يحويه من برامج من شأنها أن ترتقي بالجيل الحالي، لكي يصبح جيلاً يتسلح بجميع أنواع البرامج التي تقيهم السلوكيات الخاطئة، مشيراً إلى أن تجربة المعسكر الشتوي هي تجربة فريدة وجديدة من نوعها وخصوصاً أن جميع المعسكرات في السنوات الماضية كانت خلال فترة الصيف بكافة أندية ومؤسسات الدولة حيث جاء المعسكر من منطلق حرص إدارة النادي على الوصول لجميع أبناء المدينة وتخفيف أعباء العناء عليهم وإدخال تجربة جديدة من نوعها على مستوى أندية الإمارة الباسمة، وتابع: بعد نجاح النسخة الأولى، لا بد من توجيه الشكر للشيخ سعيد بن صقر القاسمي رئيس النادي ونائبه الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، وإلى علي حسين كانو رئيس مجلس الإدارة، وجميع أعضاء مجلس إدارة النادي، والشكر موصول أيضاً إلى أولياء الأمور والطلبة المشاركين والمنظمين للمعسكر.